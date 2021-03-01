Дарья Апахончич подала в суд на Минюст из-за признания ее физлицом-иноагентом

Активистка арт-группы "Родина" Дарья Апахончич подала иск к министерству юстиции о признании незаконным решения включить ее в реестр физлиц-иноагентов, передает "Медуза".

Иск подан в Ленинский суд Петербурга. Апахончич настаивает, что Минюст, признав ее иноагентом, нарушил российское законодательство и нормы международного права. Она считает, что были нарушены ее права на свободу выражения мнения, на уважение частной жизни, а также принцип равенства, гарантированный Конституцией

Апахончич утверждает, что никогда не получала деньги и имущество от иностранных источников для того, чтобы создавать или распространять материалы как СМИ-иноагент – именно на этом основании людей могут включить в список "иностранных агентов". Она требует, чтобы Минюст доказал обратное.

Апахончич была одной из первых граждан, попавших в реестр СМИ-иноагентов в конце 2020 года. Кроме нее в перечень попали правозащитник Лев Пономарев, журналист издания "7х7" Сергей Маркелов, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, псковская журналистка Людмила Савицкая.