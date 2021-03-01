ЕСПЧ принял к рассмотрению просьбу Минюста пересмотреть требование отпустить Навального

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление Минюста с просьбой об отмене требования об освобождении Алексея Навального, передает ТАСС со ссылкой на замминистра юстиции, уполномоченного РФ при ЕСПЧ Михаила Гальперина.

По словам Гальперина, в документе Минюста, направленном в суд, есть "ряд совершенно четких ссылок" на Конвенцию о правах человека и на правила суда, обосновывающих позицию российского ведомства. Он заявил, что в решении ЕСПЧ по Навальному ни одной ссылки на факты или нормы Конвенции не было.

"Он [документ] принят судом к рассмотрению, мы об этом уведомлены", — сказал Гальперин.

Ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального в соответствии со статьей 39 регламента суда. Эта статья гласит, что ЕСПЧ в исключительных случаях может принять обеспечительные меры, касающиеся жизни и здоровья человека, и эти меры обязательны к исполнению государством, к которому они обращены.

Министр юстиции Константин Чуйченко, комментируя это решение, заявил, что требование ЕСПЧ невыполнимо, потому что на это нет правовых оснований в соответствии с российским законодательством. По версии министра, это решение – грубое вмешательство в работу судов суверенного государства.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру