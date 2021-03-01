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Муниципал

1 марта, 18:19

Суд начал рассматривать иск экс-мундепа Уткиной к МО "Финляндский округ" и Беглову

фото ЗакС политика Суд начал рассматривать иск экс-мундепа Уткиной к МО "Финляндский округ" и Беглову

Калининский районный суд 1 марта провел предварительное заседание по иску бывшего муниципального депутата МО "Финляндский округ" Светланы Уткиной к совету округа, губернатору Петербурга Александру Беглову и его администрации. Экс-мундеп оспаривает решение муниципального совета о сложении с нее полномочий депутата, которое приняли после проверки ее декларации администрацией и письма главы города в МО о якобы найденных в документах ошибках.

На заседании стороны представили свои позиции, сообщила Уткина ЗАКС.Ру. По ее словам, ответчики по делу считают, что никаких нарушений они не совершили и что все претензии к экс-мундепу не надуманные. 

Уткина напомнила, что одна из якобы ошибок в ее декларации - отсутствие нулевого счета супруга. Последняя операция на нем прошла в 2018 году, уточнила экс-мундеп. Она сообщила, что представители губернатора уверены в необходимости указать это в отчете о доходах за 2019 год. 

- Я в 2019 году стала муниципальным депутатом, а они хотят, чтобы я сейчас отчиталась о доходах 2018 года, - заявила Уткина.

Она добавила, что одна из претензий к совету: голосование по вопросу лишения мандата должно было происходить тайно, так как это персональное дело. На это указывает Устав муниципалитета, пояснила экс-мундеп. Однако, по ее словам, совет муниципального образования заявил, что по регламенту не менее 2/3 депутатов должны были просить о тайном голосовании. Так как этого не произошло, то и голосовали все открыто, передала Уткина мнение совета. 

Рассмотрение дела в суде перенесли на 14 апреля, сообщила экс-мундеп.

Напомним, Уткину лишили мандата на заседании местного совета Финляндского округа 1 декабря. Причина - якобы обнаруженные нарушения в ее декларации. Губернатора Петербурга Александр Беглов уведомил о них мунсовет и попросил в короткий срок разобраться с вопросом. В письме глава города заявил, что ошибки "не признаны не существенными". 

София Саттарова


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