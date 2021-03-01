Муниципалов и ИКМО "Гагаринское" уличили в финансовых нарушениях

КСП опубликовала результат аудита МО "Гагаринское". Выявлено немало финансовых нарушений не только органов местного самоуправления, но и муниципального избиркома. Его председатель предвыборным летом 2019 года в разгар регистрации кандидатов жаловался, что засыпает на рабочем месте. Оказалось, что, хотя многие кандидаты так и не успели сдать все документы, члены ИКМО выписали себе вознаграждения "за активную работу".

Итоги плановой проверки финансово-бюджетной деятельности муниципалитета "Гагаринское" появились на сайте Контрольно-счетной палаты Петербурга. Аудит длился с августа 2020 года под руководством Юрия Шутова.

Указанные нарушения приходятся на деятельность муниципалитета в 2018-2020 годах. Многие претензии за 2019 год, когда в городе выбирали муниципальных депутатов, связаны с деятельностью избирательной комиссии МО "Гагаринское". Специалисты КСП, например, установили, что ИКМО выписала себе вознаграждения за "активную работу" без учета рекомендаций Горизбиркома. Общая сумма не уточняется.

С тем, что работа была активной, могли бы поспорить многие кандидаты в местные депутаты. Летом 2019 года они жаловались, что несколько дней не могли сдать документы в ИКМО, а председатель комиссии Алекси Цхададзе не брал трубку. Некоторые из них так и не успели исправить ошибки в своих документах, чтобы принять участие в выборах. При минимуме конкуренции 14 из 20 мандатов в местном совете получили представители "Единой России".

Во время этапа подачи документов в ИКМО в здании муниципалитета неоднократно были замечены подозрительные молодые люди, которые подолгу занимали очередь и явно были знакомы между собой. Позже ЗАКС.Ру удалось узнать, что за длительное сидение в коридоре муниципалитета всем желающим предлагали по 1500 рублей. Организаторами таких задержек были люди не из местного самоуправления, но председатель ИКМО Алекси Цхададзе, видимо, был в курсе происходящего. Он принимал каждого фейкового кандидата по 20 минут. Когда речь дошла до корреспондента ЗАКС.Ру, изображавшего одного из них, председатель ИКМО предложил просто "телефон читать" и пожаловался, что засыпает от того, что ничего не делает. Аудиозапись разговора со Цхададзе была передана в Горизбирком, руководство которого пообещало обратиться в прокуратуру. Однако никакой ответственности председатель ИКМО не понес и в сентябре сам избрался депутатом соседнего МО "Звездное" от ЛДПР.

В результатах проверки КСП также говорится, что руководитель ИКМО "Гагаринское" в 2019 году совмещал свою должность с должностью члена другого избиркома, что также может являться нарушением. Речь идет об ИКМО "Светлановское", где Цхададзе был заместителем председателя. На работу этой комиссии также поступало немало жалоб от кандидатов. Они утверждали, что члены ИКМО сначала скрывали решение о назначении выборов, а затем затягивали прием документов.

Нарушения муниципального избиркома, установленные КСП, этим не ограничиваются. Члены комиссии выписали вознаграждение не только себе, но и привлеченному специалисту. Поскольку дополнительная оплата была взята из средств, предусмотренных для членов избиркома, аудитор счел это нецелевой тратой.

В 2019 году ИКМО потратила бюджетные деньги на аренду спортивно-оздоровительного комплекса, чтобы провести обучающий семинар для членов избирательных комиссий. Проживание и питание членов комиссий, а также лекторов оплатили налогоплательщики. Однако в результатах проверки говорится, что у МО "Гагаринское" есть собственные помещения и ничто не мешало провести мероприятие там.

Также ИКМО и местная администрация заключили несколько муниципальных контрактов на оказание однородных услуг, хотя обоснованной потребности в этом не было, считают в КСП. Есть и другие, менее значимые нарушения комиссии. Например, невключение в договор оказания услуг существенных условий.

Основные претензии контролирующего органа к муниципальным властям МО "Гагаринское" связаны с проведением закупок и все теми же нецелевыми тратами. Общая сумма нарушений при закупках в 2018-2020 годах составила 22,5 млн рублей. Для сравнения, бюджет в 2018 году был исполнен на 138 млн рублей, в 2019 году - на 139 млн рублей, в 2020 году - на 122 млн рублей.

Среди перечисленных нарушений - прием и оплата товаров и услуг, несоответствующих условиям контрактов, и нарушения при заключение контрактов с единственным поставщиком, связанные с обоснованием цены. В 2018 году местная администрация нарушала сроки расчетов по контрактам, то есть не вовремя платила исполнителям.

Общий объем нецелевого использования бюджетных средств, по наблюдениям КСП, превысил 3 млн рублей. Всего выявили 35 соответствующих нарушений. Среди них - трата бюджетных средств на содержание уличной мебели, не являвшейся собственностью местной администрации.

Неэффективным расходованием признали выделение из местной казны 172,2 тысяч рублей на оплату штрафных санкций муниципальным советом.

КСП выявила 105 нарушений при исполнении местного бюджета. Их общая сумма превысила 24,4 млн рублей. Установлены нарушения порядка и условий оплаты труда служащих муниципалитета и подведомственных учреждений в 2018 году. Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в тот же период производились с превышением установленного Смольным норматива. Годом позже премии и надбавки для технического персонала выдавали с нарушением внутренних актов, регулирующих порядок оплаты труда. Кроме того, депутаты и муниципальная администрация "Гагаринского" два года подряд принимали бюджетные обязательства в размерах, превышающих возможности местной казны.

Прочие претензии КСП связаны с эффективностью муниципальных программ; ведением бухгалтерского учета и управлением муниципальной собственностью.

Напомним, МО "Гагаринское" возглавляет член "Единой России" Галина Трифонова, избиравшаяся депутатом во все созывы местного совета. Местной администрацией с 2014 года руководит Михаил Трусников. В 2020 году он заявлял о намерениях участвовать в дополнительных выборах в ЗакС по 21-му избирательному округу. Однако их проведение отменили из-за пандемии коронавируса.

Сергей Еремеев