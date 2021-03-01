Муниципальные депутаты обратились к Беглову из-за перекрытий улиц спецтехникой в дни протестов

Муниципальный депутат МО "Южно-Приморский" Александр Кузнецов инициировал обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову об использовании специальной техники и общественного транспорта во время протестных шествий в городе. Под обращением подписались еще 40 муниципальных депутатов из 27 округов.

В документе мундепы отмечают, что во время протестов вместо автозаков использовались автобусы. Они не оборудованы для перевозки и временного размещения нарушителей, отмечают депутаты и просят Беглова проверить целевое использование бюджетных денег комитетом по транспорту.

Также муниципальные депутаты напомнили, что в дни протестов в Петербурге улицы перекрывались специальной техникой, которая находится в ведомстве комитета по благоустройству. Комитет ранее провел закупку на 7,5 млн рублей для аренды спецтехники для противодействия терроризму, напомнили депутаты. Однако, по их мнению, на сайте ведомства среди задач не указано противодействие терроризму и комитет также надо проверить на законность траты бюджетных денег.

При этом, в сведениях о полномочиях ведомства по благоустройству указан пункт об антитеррористических мероприятиях:

"Осуществлять в пределах компетенции Комитета меры по противодействию терроризму, в том числе меры по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Комитета и подведомственных ему организаций".

Данный пункт есть и в положении о комитете. Его внесли в документ в 2017 году.

Ранее закупкой комитета по благоустройству интересовалась муниципальный депутат МО "Владимирский округ" Ксения Лаврова. Она поинтересовалась у ведомства, почему организация проводит закупку спецтехники для противодействию терроризма. В комитете ей напрямую на вопрос не ответили, но заявили, что использование техники в перекрытии дорог не скажется на качестве уборки снега.

Напомним, улицы Петербурга перекрывали спецтехникой не только в дни протестных акций 23 и 31 января, но и 6 февраля. В тот день политических мероприятий в городе не планировалось.

София Саттарова

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