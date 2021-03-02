Лев Пономарев объявил о ликвидации организации "За права человека"

Правозащитник Лев Пономарев* в эфире телеканала "Дождь" заявил, что общественная организация "За права человека" будет ликвидирована из-за ужесточения законодательства об иноагентах.

Пономарев пояснил, что в его незарегистрированной организации работает около тысячи экспертов, которые перед ним не отчитываются, и они не смогут вписаться в новые правила.

"Потому что это обычные люди, просто их будут штрафовать по всей стране. Поэтому я принял очень тяжелое решение сегодня", - сказал Пономарев.

По мнению правозащитника, в России "сознательно, шаг за шагом" уничтожают правозащитное движение.

С 1 марта вступили в силу поправки в закон об иноагентах, согласно которым уклонение от включения в список может обернуться штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы до двух лет.

В 2019 году движение "За права человека"** было внесено в реестр иноагентов. В ноябре того же года Верховный суд удовлетворил иск Минюста и ликвидировал движение "За права человека" - за якобы допущенные "неоднократные и грубые нарушения". После этого Пономарев объявил о создании одноименной общественной организации. Сам Пономарев стал одним из первых граждан, которые в декабре 2020 года были признаны физлицами-иноагентами.

*Лев Пономарев включен в реестр СМИ-иноагентов

**Движение "За права человека" включено в реестр НКО-иноагентов