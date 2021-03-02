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9:51

Памятник погибшим от COVID-19 медикам Петербурга откроют 4 марта

фото ЗакС политика Памятник погибшим от COVID-19 медикам Петербурга откроют 4 марта

Памятник погибшим во время эпидемии коронавируса медикам будет открыт в Петербурге 4 марта, сообщили организаторы в группе "Стена памяти" в Facebook.

Скульптуру ангела работы Романа Шустрова будет установлена на набережной реки Карповки у здания Первого медицинского университета. Церемония открытия начнется в 12:00.

Установить памятник у здания Первого меда решили в ноябре 2020 года. Шустров не пережил коронавирус, он умер в Мариинской больнице в середине мая.

Установить памятник умершим от коронавируса медикам решили после проекта "Стена памяти": с апреля 2020 года на строительном заборе напротив здания комитета по здравоохранению появлялись портреты умерших медиков, ленты и цветы. В ноябре мемориал демонтировали, к тому времени на нем уже были сотни табличек.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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