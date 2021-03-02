Виталий Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в МВД запрос с просьбой проверить, есть ли двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства у Юлии Навальной, передает РИА "Новости".

"Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление подобных сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений", - говорится в заявлении Милонова.

Также Милонов указал, что в последние дни отечественные и зарубежные СМИ сообщают о наличии у Навальной немецкого гражданства. О каких именно СМИ идет речь, не уточняется. В некоторых Telegram-каналах появлялась фотография якобы с удостоверением гражданина ФРГ на имя Навальной, публиковал его также дизайнер Артемий Лебедев. Позже он обновил пост, указав, что фотография – подделка и извинился перед Навальной.

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