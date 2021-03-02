18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:52

РЖД оштрафовали на 200 тысяч рублей за монтаж подвесного потолка на Витебском вокзале

фото ЗакС политика РЖД оштрафовали на 200 тысяч рублей за монтаж подвесного потолка на Витебском вокзале

Ленинский суд Петербурга оштрафовал ОАО "РЖД" на 200 тысяч рублей за самовольный ремонт потолка на Витебском вокзале, сообщили в КГИОП.

Компанию привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (Нарушение требований законодательства об охране памятников). Также в КГИОП сообщили, что Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск о понуждении РЖД демонтировать размещенные конструкции и отреставрировать потолок вестибюля.

На работы на Витебском вокзале обратили внимание в декабре. Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился в КГИОП, заметив, что на вокзале устанавливают подвесной потолок, который закроет исторический.

фото: КГИОП


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:59 Суд отменил штраф Красимиру Врански за "зеленый" пикет у Гостиного двора

15:46 Около трампарка №1 появился световой портрет конструктора Федора Пироцкого

15:30 Флешмоб Анохина в защиту "78" канала поддержали деятели культуры и общественная организация

15:18 В Петербурге обнародовали статистику заболеваемости COVID-19 среди беременных

14:55 "Зачем ползти черепашьим шагом?": Сергей Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене

14:17 КПРФ планирует провести две всероссийские акции в марте

13:52 "Врачи спасли жизнь": Экс-замдиректора ФСИН Максименко тяжело переболел коронавирусом

13:28 Минюст составил протоколы на центр "Насилию.нет" по статье об НКО-иноагентах

12:52 РЖД оштрафовали на 200 тысяч рублей за монтаж подвесного потолка на Витебском вокзале

12:31 Беглов передал полномочия вице-губернатора Елина Батанову и Соколову

11:56 Виталий Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной

11:32 Путин поздравил Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем

11:08 В России выявили еще 10,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 937

10:49 КСП проверит ГУДП "Центр" до конца апреля

10:25 Беглов назначил нового главу комитета по информатизации и связи

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru