Минюст составил протоколы на центр "Насилию.нет" по статье об НКО-иноагентах

Министерство юстиции составило на центр "Насилию.нет"* протоколы по статье о нарушении порядка деятельности НКО-иноагента, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

При этом Минюст назвал политической деятельностью участие организации в выступлении за принятие занопроекта о домашнем насилии и задачу "сделать проблему домашнего насилия видимой и создать такие условия, чтобы пострадавшие знали, куда обращаться за помощью, а общество перестало бы обвинять их в произошедшем". В протоколе ведомство указало, что учредители выступали соавторами законопроекта, текст которого размещен на официальном портале Госдумы, а петиция с требованием его принять, к которой центр не имеет отношения, набрала более 900 тысяч подписей. По версии Минюста, центр призывал граждан "влиять на продвижение указанного законопроекта".

Также Минюст счел политической деятельностью публикации в СМИ, инициативы с просьбами к госорганам принять меры для защиты жертв домашнего насилия во время эпидемии коронавируса, лекции директора "Насилию.нет" Анны Ривиной с лекциями о проблеме домашнего насилия. Еще ведомство поставило в вину НКО размещение контактов кризисного центра "Анна"**, который включен в реестр НКО-иноагентов.

Теперь центру грозит штраф в 300 – 500 тысяч рублей по вступившему в силу 1 марта законопроекту. На Ривину также составили протокол как на должностное лицо.

*Центр "Насилию.нет" включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов.

**Информационно-методический центр "Анна" включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов.