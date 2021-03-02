"Врачи спасли жизнь": Экс-замдиректора ФСИН Максименко тяжело переболел коронавирусом

Бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко, который находится в СИЗО, тяжело переболел коронавирусом, передает "Интерфакс" со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.

По словам Литвинович, врачи больницы "Матросской тишины" "спасли жизнь" Максименко.

"Вчера мы его видели в СИЗО "Лефортово". В больнице с ковидом он провел 29 дней, причем, по его словам, он плохо помнит, как его привезли в больницу, поскольку у него к тому моменту уже пятый день держалась температура 39, он задыхался, поражение легких было 60%", - рассказала Литвинович, добавив, что на восстановление Максименко потребуется еще около двух месяцев.

Максименко арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он в 2018 году незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт нескольких объектов ФСИН. Подрядчик не справился с заданием, федеральную программу не исполнили на 2,1 млрд рублей, а ущерб от действий Максименко оценили в более чем 189 млн рублей.

В марте 2020 года Максименко покинул свой пост замдиректора ФСИН, который он занимал с 2016 года. Его отставку связывали, в том числе, с приходом нового начальника ФСИН Александра Калашникова. Перед увольнением Максименко заявлял, что больше не будет от лица ведомства давать какие-либо комментарии СМИ, поскольку за поступки своих коллег ему иногда "хочется со стыда под землю провалиться".