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14:55

"Зачем ползти черепашьим шагом?": Сергей Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене

фото ЗакС политика "Зачем ползти черепашьим шагом?": Сергей Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене

Лидер партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов выразил мнение, что антикоррупционное законодательство следует ужесточать, вплоть до приравнивания ее к госизмене, сообщили представители партии.

Так Миронов прокомментировал законопроект министерства юстиции, который определяет понятие "коррупционного правонарушения". Документ призван упростить процедуру конфискации имущества у коррупционеров.

По мнению Миронова, нужно не уточнять, а четко прописывать конфискацию имущества и у коррупционеров, и у их ближайших родственников.

"Нужно признавать коррупцию не просто правонарушением, а тяжким преступлением, приравненным к госизмене. И пресекать такие преступления в зародыше: с помощью статьи о незаконном обогащении, которую наша фракция давно предлагает ввести в Уголовный кодекс. Эта норма гарантирует постоянный контроль над расходами и доходами любого чиновника", - заявил Миронов.

Справороссы предлагают применять статью о незаконном обогащении в тех случаях, когда стоимость активов должностного лица значительно превышает размер его законных доходов: при разнице от 5 млн рублей.

"Все последние годы в профильное законодательство вносятся точечные поправки, делаются робкие шаги в правильном направлении. Но зачем ползти черепашьим шагом там, где можно сразу совершить прыжок к цели? А цель - победить коррупцию, масштабы которой некоторыми экспертами оцениваются в суммы до 5 трлн рублей", - считает Миронов.

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