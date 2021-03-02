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15:46

Около трампарка №1 появился световой портрет конструктора Федора Пироцкого

фото ЗакС политика Около трампарка №1 появился световой портрет конструктора Федора Пироцкого

Световая проекция, передающая портрет изобретателя электрического трамвая Федора Пироцкого, как и анонсировалось в декабре, появилась на брандмауэре дома 91 по Московскому проспекту, "смотрящего" на трамвайный парк №1. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Ленсвет". Устройство, проецирующее изображение, установили на противоположном фасаде здания в 20 метрах от брандмауэра и подключили к городской системе наружного освещения. Отмечается, что оно способно выдерживать любую погоду.

"Для получения яркой картинки в приборе, размещенном на Московском проспекте, установлены светодиодные источники света общей потребляемой мощностью 200 Вт. Оптическая система с функцией масштабирования изображений позволяет получать четкий световой поток, проецирующий изображение до мельчайших деталей", - гласит сообщение.

Первым арт-объектом такого рода в городе стал появившийся в ноябре прошлого года световой портрет писателя Федора Достоевского на здании в Кузнечном переулке, где располагается музей его памяти. До конца 2021 года ожидается, что еще 20 брандмауэров различных домов оформят подобным образом, популяризируя знаменитых петербуржцев и произведения искусства, связанные с городом.

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