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15:59

Суд отменил штраф Красимиру Врански за "зеленый" пикет у Гостиного двора

фото ЗакС политика Суд отменил штраф Красимиру Врански за "зеленый" пикет у Гостиного двора

Горсуд Петербурга отменил постановление суда нижестоящей инстанции, назначившего активисту Красимиру Врански 30-тысячный штраф за якобы организацию несанкционированной акции 19 января у Гостиного двора. 

"Суд согласился с нашими доводами о том, что материалы дела были совершенно безобразными и на их основании невозможно сделать вывод о вине Красимира. Дело будет снова рассмотрено Кировским районным судом", - прокомментировала событие защитница Врански Варвара Михайлова.

Активисту вменили запись в группе "ВКонтакте", которую он сделал уже после начала пикетов и которую он отказывается считать призывом.

Напомним, вечером 19 января пикетчики выдвигали требования экологического характера. Среди задержанных оказалась бывший мундеп Светлана Уткина. Как и лидеру движения "Красивый Петербург", ей пришлось провести ночь в отделе полиции.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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