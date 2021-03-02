ЕС ввел санкции против глав российских силовых ведомств из-за преследования Навального

Евросоюз утвердил персональные санкции в отношении начальников четырех российских силовых структур: Александра Бастрыкина (СК), Игоря Краснова (Генпрокуратура), Виктора Золотова (Росгвардия) и Александра Калашникова (ФСИН). Решение представляет собой реакцию на реальный срок, который суд месяц назад назначил оппозиционеру Алексею Навальному по делу "Ив Роше". Об этом пишут немецкие информагентство DPA и издание Bild.

Таким образом, подтвердилась информация агентства Reuters, полученная от анонимных источников и опубликованная 22 февраля. Согласно той публикации, все четверо высокопоставленных госслужащих не смогут хранить деньги в банках, находящихся в юрисдикции ЕС, и не смогут въезжать на территорию стран-членов ЕС.

Напомним, что Мосгорсуд 20 февраля отклонил апелляцию Навального на замену ему условного срока на реальный. В самом конце месяца его, по сведениям ОНК и "Руси сидящей, этапировали в колонию на территории Владимирской области.