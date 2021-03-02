Милонов поддержал канал "78" в связи с недопуском его журналистов в ЗакС

Петербургский единоросс из Государственной думы Виталий Милонов открыто высказался в поддержку редакции телеканала "78", чьих журналистов перестали пропускать в Мариинский дворец на заседания Законодательного собрания.

"Какая-то дикость и нелепость - почему в Петербурге наши собственные СМИ не имеют допуска к освещению деятельности парламента? Это какое-то недоразумение, это настолько не в традициях петербургского парламентаризма, что это недоразумение немедленно должно быть ликвидировано. Не надо бояться, что СМИ будут освещать вашу деятельность: наоборот, они помогут рассказать о ваших хороших инициативах и помогут не сделать ошибок", - произнес политик в эфире канала, за который он заступается.

Ранее в Instagram в поддержку журналистов объявил флешмоб депутат ЗакСа Андрей Анохин, записавший обращение к спикеру Вячеславу Макарову с просьбой обеспечить проход журналистов и призвавший других последовать его примеру и помечать обращения хэштегом "#78говори". К Анохину впоследствии присоединились общественная организация "Информационно-аналитический центр "Помним всех поимённо", художник Виктор Тихомиров, музыкант Максим Леонидов, журналист Алексей Блинов. За свободный доступ на заседания для сотрудников телеканала выступает также фракция КПРФ в городском парламенте.

Напомним, представителей "78" канала с конца прошлого года не пускают в Мариинский дворец, используя для этого разные обоснования. Так, один из отказов аргументировали большим количеством заявок от других СМИ, хотя зал для медиасотрудников в день заседания выглядел полупустым. Телеканал подал в суд на ЗакС - сейчас дело рассматривается в Октябрьском районном суде.

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