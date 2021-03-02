Градозащитники протестуют против сноса бывших корпусов завода "Петрохолод"

Начавшийся снос корпусов бывшего завода "Петрохолод" в конце Полюстровского проспекта встревожил градозащитное сообщество Петербурга. Активисты ставят под сомнение законность ликвидации одного из них, которое неофициально называют "холодильником". Построенный в 1930-е годы, он, с их точки зрения, имеет признаки объекта культурно-исторического наследия и как кандидат на обретение этого статуса не может быть снесен, пока его "дело" рассматривает КГИОП.

Так называемый Кушелевский холодильник, в советское время подведомственный Росмясомолторгу, сыграл важную роль в годы блокады: здесь сохранялись запасы продовольствия. Присвоения ему статуса памятника добивается активистка Алина Заляева, подавшая соответствующую заявку в профильный комитет Смольного 18 февраля. Несмотря на это обстоятельство, при помощи тяжелой техники снос построек на Полюстровском, 87 все же начался. От здания Кушелевского холодильника осталось не более двух третей. Как пишет издание "Канонер", невозможно определить, кто именно ведет работы, поскольку на месте не имеется информационного щита.

фото: Дмитрий Ратников