Координатор Штаба Навального в Петербурге требует компенсацию в 200 тысяч рублей за задержание 23 января

Координатор Штаба Алексея Навального в Петербурге Ирина Фатьянова подала иск в Смольнинский районный суд к ГУ МВД по Петербургу, УМВД по Адмиралтейскому району и Министерству финансов. Заявление касается ее задержания во время акции 23 января, сообщила Фатьянова ЗАКС.Ру. Она заявила, что требует от ведомств компенсацию за моральный вред в 200 тысяч рублей.

- С Марсова поля я шла до Восстания, со всех сторон шли сотрудники центра "Э", что-то снимали всю дорогу. Потом несколько сотрудников указали на меня сотрудникам ОМОНа, которые меня задержали. Не представились, не сказали по какому поводу, просто посадили в автозак и увезли в неизвестном направлении, - рассказала Фатьянова.

После задержания ее доставили в отдел полиции и составили протокол о нарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Суд арестовал координатора регионального штаба на шесть суток.

Представлять в суде ее будет адвокат "Апологии протеста" Даниил Семенов. В разговоре с ЗАКС.Ру он пояснил, что по Бюджетному кодексу за компенсацию морального вреда должны отвечать сами управления МВД. При этом, по Гражданскому кодексу, эта ответственность лежит на федеральном органе, добавил адвокат. Поэтому иск решено было подать также и к Минфину, сказал Семенов.

Ранее Фатьянова подала иск к ГУ МВД по Петербургу. Она оспаривает доставление ее в отдел 16 января - в тот день ее сняли с поезда в Москву. Фатьянова планировала встречать Навального из Берлина в московском аэропорту. Пока иски не приняты к производству.

София Саттарова