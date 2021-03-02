Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана

Защита оппозиционера Алексея Навального подала апелляцию на 850-тысячный штраф, назначенный ему по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко, о чем сообщил ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского районного суда Москвы.

"На мировой участок Бабушкинского района поступила апелляционная жалоба адвоката Кобзева В. Д. по уголовному делу в отношении А. Навального. О дате судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно", - гласит сообщение от суда.

Сам Вадим Кобзев в интервью "Открытым медиа" выразил уверенность в том, что администрация колонии, в которой содержится Навальный по делу "Ив Роше", обязана будет дать ему в той или иной форме возможность принять участие в судебном заседании, посвященном апелляции. По его предположению, жалобу на приговор суд рассмотрит не ранее, чем через месяц.

Ранее в "Руси сидящей" и ОНК рассказали о том, что Навального этапировали в колонию на территории Владимирской области. Официально ФСИН пока не объявляла о точном местонахождении политика, осужденного по делу "Ив Роше".