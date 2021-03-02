"Женщиной года - 2021" в Петербурге стала главврач роддома

Обладательницей гран-при четырнадцатого ежегодного петербургского конкурса "Женщина года" стала главный врач родильного дома №6 Марина Зайнулина, передает пресс-служба Смольного. Петербурженок награждали в Театре музыкальной комедии.

"Я искренне восхищаюсь вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием", - обратился к собравшимся вице-губернатор Олег Эргашев, отдельно поблагодарив их за вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Специальные призы достались ректору СПбГУАП аэрокосмического приборостроения Юлии Антохиной, социальному работнику Центра социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Приморского района Елене Балезиной и генеральному директору ООО "Леди Шарм" Валентине Мироновой. Лауреатов пригласили на праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский", и, кроме того, их портреты в ближайшее время появятся на информационных стендах города. Всего на конкурс поступило 139 заявок.

В прошлом году гран-при конкурса, чьи результаты традиционно объявляются в преддверии 8 марта, досталось ГМЗ "Петергоф" Елене Кальницкой.

фото: роддом6.рф

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