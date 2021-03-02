США ввели персональные санкции против российских чиновников из-за преследования Навального

Правительство США объявило о введении санкций в адрес высокопоставленных российских чиновников и государственных организаций в связи с отравлением и последующим помещением в колонию оппозиционера Алексея Навального. Санкции коснулись первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, главы управления президентской администрации по внутренней политике Андрея Ярина, генпрокурора Игоря Краснова, главы ФСИН Александра Калашникова, директора ФСБ Александра Бортникова и двух заместителей министра обороны - Алексея Криворучко и Павла Попова.

Кроме того, от специальных мер американских властей пострадают 27 научный центр Минобороны, 33 центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Отметим, что последняя организация известна тем, что ее сотрудники в советское время разработали боевой яд "Новичок", который европейские специалисты обнаружили в биоматериале Навального после его августовского отравления.

Сегодня же, 2 марта, персональные санкции против глав четырех российских силовых ведомств (СК, Гепрокуратура, Росгвардия, ФСИН) объявил Евросоюз. Таким образом, Игорь Краснов и Александр Калашников попали в оба санкционных списка. Поступок ЕС тоже послужил реакцией на реальный срок, присужденный Навальному. Политик в настоящее время отбывает наказание в колонии на территории Владимирской области, где по делу "Ив Роше" ему предстоит провести еще 2 года 5 месяцев.