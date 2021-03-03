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Муниципал

10:41

ЗакС одобрил инициативу МО "Финляндский округ" об изменении закона о муниципальной службе

фото ЗакС политика ЗакС одобрил инициативу МО "Финляндский округ" об изменении закона о муниципальной службе

Заксобрание Петербурга одобрило в первом чтении инициативу совета МО "Финляндский округ" о внесении изменений в закон о муниципальной службе.

Глава муниципалитета Всеволод Беликов отметил, что сейчас льготы по установлению типовых квалификационных требований к стажу муниципальной службы имеют все люди с отличным высшим образованием в течение трех лет после окончания вуза, кроме бакалавров. Их совет МО и предложил добавить в список имеющих право на льготы. То есть для бакалавров стаж для присвоения старшей должности снижен с трех лет до одного года.

"Изменение закона предлагается осуществить с целью дальнейшей синхронизации систем квалификационных требований для муниципальных служащих Санкт-Петербурга и государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга", - отмечается в документах к законопроекту.

- Это повышает мотивацию наших студентов учиться лучше, так как после выпуска они могут претендовать на престижную должность, - отметил Беликов на заседании ЗакСа.

Если документ окончатльно примут до конца года, то он вступит в силу с 1 января 2022 года.

София Саттарова

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