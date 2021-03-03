Депутаты обратились к Беглову из-за затянувшейся реконструкции стадиона "Пулково"

Законодательное собрание одобрило запрос депутата от "Единой России" Алексея Макарова к губернатору Петербурга Александру Беглову по вопросу реконструкции стадиона "Пулково" в Авиагородке.

В обращении Макаров указал, что ООО "Решение" и ООО "Испытательный центр "Стройэксперт", которые строят жилье в Московском районе, должны были закончить реконструкцию стадиона еще в 2018 году. Однако с лета 2019 года работы на участке приостановлены, заявил Макаров. По его словам, компании ссылаются на временные финансовые трудности.

Сложившаяся ситуация "крайне негативно оценивается жителями "Авиагородка": поблизости нет других спортивных объектов, отметил парламентарий.

"Жители справедливо отмечают, что на месте востребованного им стадиона "Пулково" на указанной территории теперь "реконструкция, которая длится более трех лет", - пишет Макаров в запросе.

Депутат добавил, что вице-губернатор Виктор Кириллов заявил о проведении совещания с организациями и принятии нового графика работ. Теперь Макаров хочет знать, когда планируется закончить реконструкцию стадиона и были ли компании оштрафованы за срыв сроков.

София Саттарова

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