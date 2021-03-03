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12:12

"Роснефть" подала в суд на "Новую газету", "Важные истории" и Bloomberg

фото ЗакС политика "Роснефть" подала в суд на "Новую газету", "Важные истории" и Bloomberg

Компания "Роснефть" подала иски к "Новой газете", "Важным историям" и агентству Bloomberg, сообщила "Новая газета". Также ответчиками в иске указаны журналисты Максим Авербух и Роман Шлейнов. 

Суть претензий в картотеке дел не раскрывается. Шлейнов в разговоре с "Открытыми медиа" сказал, что иск может быть связан со статьей о сделке по покупке "Роснефтью" доли в итальянском шинном гиганте Pirelli, которую "Важные истории" публиковали в начале февраля. В ней утверждалось, что 13% компании в пользу "Роснефти" купила люксембургская компания, которой владела 27-летняя танцовщица, а позже владельцами доли стали другие неизвестные люди. Авторы материала сочли, что такая схема - это попытка уйти от санкций.

Шлейнов отметил, что "Роснефть" не пыталась связаться с авторами расследования и пояснить претензии до подачи иска, не отвечала на запрос о комментарии для статьи. Он настаивает, что приведенные в статьи факты подкреплены документами.

В случае с "Новой газеты" иск может касаться статьи Авербуха под заголовком "Сечин спешит на выручку". В этой публикации анализируются финансовые показатели "Роснефти" за 2020 год после того, как глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом заявил, что "Роснефть" - единственная в мире нефтяная компания, получившая за тот год прибыль.

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