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12:46

Чапуров: Из-за нарушений по декларациям полномочий лишились более 20 муниципалов

фото ЗакС политика Чапуров: Из-за нарушений по декларациям полномочий лишились более 20 муниципалов

Глава комитета территориального развития Андрей Чапуров заявил, что более 20 муниципальных депутатов лишились своих полномочий из-за нарушений при подаче отчетов о доходах и имуществе. Об этом он рассказал 3 марта в ходе часа муниципальных образований в Законодательном собрании.

Чапуров сообщил, что вовремя свои декларации не представили 25 депутатов. Из них 11 лишились своих полномочий, уточнил глава комитета. Еще 11 депутатов лишились полномочий по итогам проверки в администрации губернатора.

По словам чиновника, администрация губернатора проверяет документы 37 муниципальных депутатов, по 18 мундепам анализ закончен. Чапуров уточнил, что два депутата привлечены к дисциплинарной ответственности, по остальным решений еще нет.

Оппозиционные муниципальные депутаты заявили, что лишились полномочий из-за своей деятельности. Их поддержали коллеги из других МО: часть муниципалитетов в знак протеста вышли из Совета муниципальных образований. Сейчас лишенные полномочий оппозиционные мундепы оспаривают потерю мандатов в судах.

В частности, в суд обратилась бывший муниципальный депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина. Полномочий она лишились из-за неуказания нулевого счета супруга и незадекларированных 705 рублей налога с выплаты компенсации от муниципалитета.

Глава МО "Финляндский округ" и руководитель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов также 3 марта выступил на заседании ЗакСа. Парламентарий от "Справедливой России" Алексей Ковалев поинтересовался у него, считает ли он свой поступок – голосование за лишение Уткиной мандата – порядочным и неподлым. Беликов отметил, что вопрос странный, и предложил обсудить его порядочность в другом месте.

София Саттарова


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