Ковалев: Справороссы готовы выступить свидетелями в суде о недопуске журналистов телеканала "78" в ЗакС

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев направил главному редактору телеканала "78" Александру Анучкину обращение, в котором заявил, что справороссы готовы выступить свидетелями, если редакция решит обратиться в суд из-за недопуска на заседания парламента, сообщает "78".

Ковалев напомнил, что петербургский ЗакС так и не принял регламент парламента (действует лишь регламент заседаний), и заявил, что порядок аккредитации и допуска СМИ "фактически регулируются его председателем". Фракция считает, что распоряжения спикера Вячеслава Макарова о порядке допуска журналистов в ЗакС приняты в нарушении закона за пределами компетенции председателя парламента.

Ковалев заявил в обращении, что единственным способом борьбы за обеспечение равного доступа СМИ в ЗакС он считает обращение в суд.

"Депутаты фракции "Справедивая Россия" готовы выступить на таком судебном процессе в качестве свидетелей по вышеуказанным темам, в том числе о том, что порядок доступа представителей СМИ в настоящий момент регулируется ненадлежащими актами, по своей сути ничтожными", - указал Ковалев.

Напомним, журналистов телеканала "78" впервые не пустили в Мариинский дворец 2 декабря. Канал связал это со своими критическими сюжетами в адрес городского парламента. В ЗакСе заявили, что у съемочной группы при себе не было справок, подтверждающих отрицательные результаты анализов на COVID-19. Обычно такие справки для присутствия в городском парламенте не требуются. На следующий день ЗакС ввел квоты на посещение мероприятий сотрудниками СМИ с учетом возможности размещения всех желающих в залах Мариинского дворца. Всем аккредитованным журналистам аннулировали пропуска, попасть внутрь на пленарное заседание или заседание профильной комиссии стало возможно только по разовым аккредитациям. Необходимость нововведений в ЗакСе объяснили пандемией коронавируса.

После этого депутат-единоросс Андрей Анохин записал видеообращение к Макарову в поддержку телеканала. Фракция КПРФ направила спикеру обращение с требованием указать причины, по которым сотрудников канала не пустили в ЗакС.

В феврале телеканал "78" подал в суд на городской парламент из-за систематического недопуска своих журналистов в Мариинский дворец.

Телеканал "78" входит в холдинг "Национальная медиа группа", связанный с банком "Россия" Юрия Ковальчука. Совет директоров холдинга возглавляет Алина Кабаева.

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