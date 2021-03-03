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13:42

ЗакС согласился запретить льготникам Петербурга получать несколько проездных

фото ЗакС политика ЗакС согласился запретить льготникам Петербурга получать несколько проездных

Законодательное собрание Петербурга 3 марта в первом чтении одобрило законопроект администрации губернатора об изменениях в Социальный кодекс. Согласно документу, те петербуржцы, у которых есть несколько оснований для получения льготного проездного, смогут пользоваться только одной из причин и получать один льготный проездной, а не несколько, как сейчас.

Получение проездного билета по разным основаниям "не соответствует адресности льгот", отметила администрация города в материалах к законопроекту. Там же сказано, что практика получения двух и более льготных проездных подтверждается проверками метрополитена, а используют их иногда и посторонние люди:

"В турникетах петербургского метрополитена фиксируются случаи одновременного предъявления различных видов льготных проездных билетов, зарегистрированных на одно и то же лицо. Просмотр материалов, заснятых системами видеонаблюдения, доказывает, что льготные проездные документы используются не только получателями льгот, но и посторонними лицами".

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков заявил на заседании парламента, что в 2019 году несколько проездных оформили 110 человек, а уже в сентябре 2020 года – 1770. Всего граждане получили более 4 тысяч проездных билетов, которые передавались третьим лицам, сказал Шестериков. Он добавил, что недополученный доход составил 8,8 млн рублей, по оценке комитета по транспорту.

Шестериков отметил, что принудительного изъятия проездных билетов не планируется. Они будут работать до конца своего действия, но новые выдавать станут только по одному основанию.

Депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев выступил против законопроекта. Он заявил, что даже неизвестно, отдавали ли люди свои проездные третьим лицам. Даже если это кто-то делал, по его мнению, ущерб оценивается в несколько сотен тысяч рублей. Другое дело – регулярное повышение стоимости проезда и отмена маршрутов: это действительно важные проблемы, считает Ковалев.

Его поддержала лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева. Она напомнила, что в 2020 году приостанавливалось действие льготных проездных для людей старше 65 лет. Они могли также быть инвалидами и получить проездной билет уже по этому основанию, отметила Дмитриева. Она заявила, что, прежде чем предлагать подобные изменения, которые будут ущемлять людей, стоило проанализировать ситуацию 2020 года и выяснить, что привело к увеличению числа граждан, получающих несколько разных льготных проездных.

София Саттарова


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