Минюст признал "Альянс врачей" НКО-иноагентом

Министерство юстиции включило межрегиональный профсоюз "Альянс врачей" в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, передает "Интерфакс".

Как заявили в пресс-службе Минюста, в ходе проверки "Альянса врачей" было установлено, что организация неоднократно получала иностранное финансирование и занималась политической деятельностью. Напомним, "Альянс врачей" свою цель определяет как защиту прав медработников в России, организация насчитывает 42 региональных отделения.

Пресс-секретарь "Альянса врачей" Александра Захарова в разговоре с "Открытыми медиа" сообщила, что организация не получала какого-либо уведомления от Минюста о признании иноагентом. "Это для нас такая же новость, как и для вас. Мы сами ждём объяснений от Минюста", - сказала она.