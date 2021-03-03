Матвиенко о стоимости цветов перед 8 марта: Цены кусаются, мужчины недовольны

Спикет Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента выразила недовольство высокими ценами на цветы в преддверии праздника 8 марта, передает РИА "Новости".

"Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов", - сказала Матвиенко.

По ее словам, завышенные цены на цветы объясняются тем, что отечественные цветоводы поставлены в неравные условия с зарубежными поставщиками. Она напомнила, что для российских цветоводов повысили НДС с 10 до 20 процентов, а зарубежные "идут на льготных условиях".

Матвиенко потребовала создать для российских поставщиков равные конкурентные условия с зарубежными. Замглавы Минфина Алексей Сазанов, отвечая, пояснил, что для снижения цен на цветы нужно, чтобы применялись рыночные цены, передает ИА REGNUM. По словам Сазанова, проблема в том, что импортные цветы в Россию завозят через Беларусь, исходя из заниженной таможенной стоимости.

"настоящее время ФТС совместно с ФНС в диалоге с белорусскими коллегами (ведется работа) с тем, чтобы возможность завезения цветов через Беларусь с пониженными ценовыми индикаторами пресечь. Комплекс мер проводится с февраля. Надеемся, что уже в этом году нам удастся стабилизировать ситуацию", - сказал Сазанов.

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