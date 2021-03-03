Переведенный в тверской изолятор Шестун пожаловался на невыносимые условия содержания

Информацию об этапировании осужденного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна подтвердила его семья. В настоящее время он находится в СИЗО №1 в Тверской области и жалуется на невыносимые условия содержания, вместе со своими защитниками высказывая целый набор претензий.

Во-первых, в пенитенциарное учреждение не поступило апелляционное определение Мособлсуда и он не числится как осужденный. По мнению адвокатов, это обстоятельство может нарушать действующее законодательство. Во-вторых, он был посажен в одну камеру с людьми в статусе осужденных по наркотическим статьям. Третья претензия состоит в том, что ему не дали пройти медосмотр, что для него особенно важно с учетом имеющегося диабета. Наконец, в камере с тусклым светом, при котором невозможно читать, согласно жалобам Шестуна, очень холодно, и он все время вынужден находиться в пуховике.

По словам бывшего чиновника, его сокамерников якобы могли пытать, добиваясь, чтобы они создали известному гостю из Москвы максимально некомфортные условия заключения. Более того, в тюрьме задолго до его этапирования готовились к визиту некоей знаменитости, и поначалу администрация предполагала, что ею может оказаться Алексей Навальный.

"Он полагает, что его могут оставить в Тверской области, в исправительной колонии №1 или перевести во Владимирскую область, в печально известный "Владимирский централ". Но точно это будет известно ближе к середине марта", - рассказала адвокат осужденного Людмила Сметанина.

Шестуну дали 15 лет строгого режима за мошенничество с земельными участками. Сам он называет свое преследование политическим, а дело полностью сфабрикованным.