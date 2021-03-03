Петербуржцы неохотно сдают билеты на перенесенный турнир Евро-2020

Перенос футбольного чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса на 2021 год не слишком существенно повлиял на интерес петербуржцев к соревнованию. Об этом говорит статистика по сданным билетам, о которой рассказал председатель оргкомитета российской части чемпионата, Алексей Сорокин.

"Львиная доля билетов продана, находится на руках. Мы с удивлением обнаружили, что наши граждане привержены футболу и морально устойчивы, процент сданных билетов весьма не велик, что нас приятно удивило, среди наших сограждан. В некоторых других странах чуть больше", - цитирует его ТАСС.

Сорокин также выразил надежду, что эпидемиологическая обстановка на континенте позволит нынешним летом доехать до стадиона на Крестовском острове иностранным болельщикам.

"Ситуация у нас более благоприятная, чем во многих городах", - отметил он, подтвердив готовность города к спортивному празднику за 100 дней до его начала.

Окончательное решение о том, какой процент болельщиков ввиду коронавирусных ограничений пустят на стадион, УЕФА примет 7 апреля. Тем, кто не хватит места, вернут полную стоимость билетов. Напомним, матчи чемпионата Европы, распределенные между несколькими странами, состоятся с 11 июня по 11 июля, Петербург примет четыре встречи.