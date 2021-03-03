Суд отказал каналу "78" в удовлетворении иска к петербургскому ЗакСу

Руководство петербургского телеканала "78", пытавшаеся оспорить регулярный недопуск своих журналистов на заседания Законодательного собрания, потерпело неудачу в суде. Октябрьский районный суд отказался удовлетворять исковое заявление. Телеканал намерен обжаловать решение.

Напомним, что корреспонденты телеканала не могут попасть в Мариинский дворец как минимум с декабря прошлого года. Предлоги, под которыми им препятствуют, различны, например, чрезмерное число заявок от журналистов и, как следствие, нехватка мест. На практике это уже оказывалось неправдой.

На последнем заседании ЗакСа спикер Вячеслав Макаров выключал микрофон депутатам, поднимавшим с трибуны проблемы телеканала "78" с попаданием в зал заседаний парламента. Интересно, что протестный флешмоб в интернете запустил однопартиец Макарова Андрей Анохин. За несколько дней его поддержали петербургские коммунисты, единоросс из Госдумы Виталий Милонов, музыкант Максим Леонидов, художник Виктор Тихомиров, общественная организация "Информационно-аналитический центр "Помним всех поимённо". Выступающие в поддержку журналистов участники флешмоба пишут или произносят словосочетание: "78, говори".

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