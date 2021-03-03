ГУВД признало причастность к перекрытию центра Петербурга 6 февраля в отсутствие митингов

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил ответ от петербургского главка полиции на свой официальный запрос о причастности ведомства к перекрытию центра города 6 февраля, которое смутило многих горожан по причине отсутствия в этот день несанкционированных публичных мероприятий. ГУВД, что следует из ответа, впервые взяло на себя ответственность за блокирование улиц в этот день. Таким образом, объясняется в тексте, предупреждались возможные массовые беспорядки и "публичные мероприятия провокационного характера" - в соответствии с законодательством.

"Видимо, если деньги выделены, то надо показать: видишь, государь, мы готовы во всеоружии встретить врага, и неважно, что он сегодня не собирался наступать. Но ведь именно эти граждане, которые перекрыли центр и сорвали планы десятков тысяч людей, потом рассказывают, как митингующие мешают нормальной жизни горожан", - прокомментировал Вишневский позицию силовиков в своем Telegram-канале.

Интересно, что в прошлом месяце ГУВД отрицательно отвечало на журналистские запросы, в том числе запрос ЗАКС.Ру, о причастности к перекрытию города 6 февраля. В два уик-энда, предшествовавших этой дате, сторонники Алексея Навального десятками тысяч выходили на улицы Петербурга и даже перекрывали Невский проспект с требованием освободить политика из-под стражи.

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