Навальный обнаружился во владимирском СИЗО, а не в колонии

Адвокаты Алексея Навального нашли политика в СИЗО-3 Владимирской области на территории Кольчугино, где его содержат в карантинной камере вместе с двумя другими заключенными. Подтверждается это и текстом самого оппозиционера, опубликованном в его Instagram.

"В библиотеку тоже пока попасть не удалось, потому единственное развлечение - эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна. Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной", - гласит текст поста.

По словам Навального и словам его адвоката Вадима Кобзева, политик полностью отрезан от корреспонденции, а из удобств в его камере имеется только телевизор. Здесь его продержат до рассмотрения судом апелляции по делу о клевете на ветерана ВОВ, рассказал Кобзев "Открытым медиа".

Ранее представитель "Руси сидящей" утверждал, что Навального привезли в покровскую ИК-2 Владимирской области, имеющую репутацию крайне строгого учреждения.

Напомним, 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о замене условного срока для Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В финальной редакции решения его срок составил 2 года и 5 месяцев.