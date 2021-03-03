18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:09

Навальный обнаружился во владимирском СИЗО, а не в колонии

фото ЗакС политика Навальный обнаружился во владимирском СИЗО, а не в колонии

Адвокаты Алексея Навального нашли политика в СИЗО-3 Владимирской области на территории Кольчугино, где его содержат в карантинной камере вместе с двумя другими заключенными. Подтверждается это и текстом самого оппозиционера, опубликованном в его Instagram.

"В библиотеку тоже пока попасть не удалось, потому единственное развлечение - эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна. Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной", - гласит текст поста.

По словам Навального и словам его адвоката Вадима Кобзева, политик полностью отрезан от корреспонденции, а из удобств в его камере имеется только телевизор. Здесь его продержат до рассмотрения судом апелляции по делу о клевете на ветерана ВОВ, рассказал Кобзев "Открытым медиа".

Ранее представитель "Руси сидящей" утверждал, что Навального привезли в покровскую ИК-2 Владимирской области, имеющую репутацию крайне строгого учреждения.

Напомним, 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о замене условного срока для Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В финальной редакции решения его срок составил 2 года и 5 месяцев.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

2 марта, 20:55 США ввели персональные санкции против российских чиновников из-за преследования Навального

2 марта, 18:55 Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана

2 марта, 16:41 ЕС ввел санкции против глав российских силовых ведомств из-за преследования Навального

1 марта, 17:43 ЕСПЧ принял к рассмотрению просьбу Минюста пересмотреть требование отпустить Навального

28 февраля, 18:00 "Убыло только от Amnesty International": Латынина - о лишении Навального статуса узника совести

28 февраля, 14:40 "Открытые медиа": Навального приняли в ИК-2 во Владимирской области

28 февраля, 13:22 Фонд Бориса Немцова присудил премию Навальному

27 февраля, 17:55 "Ярновости": Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 Владимирской области

27 февраля, 10:25 Amnesty International проведет внутреннее расследование о лишении Навального статуса узника совести

26 февраля, 19:01 Волков отказался от статуса узника совести Amnesty International из-за решения организации по Навальному


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:10 В фан-зоне Евро-2021 на Дворцовой площади не будут продавать алкоголь

18:42 Азара арестовали на 15 суток из-за акции в поддержку Сафронова

18:09 Навальный обнаружился во владимирском СИЗО, а не в колонии

17:46 ГУВД признало причастность к перекрытию центра Петербурга 6 февраля в отсутствие митингов

17:15 Азара оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за акции против поправок в Конституцию

16:53 ПМЭФ в 2021 году пройдет с 2 по 5 июня

16:40 Суд отказал каналу "78" в удовлетворении иска к петербургскому ЗакСу

16:20 Клауса назначили заместителем Бастрыкина

16:07 Спикер ЗакСа отключил микрофон депутатам после их призывов допустить в парламент канал "78"

15:57 Петербуржцы неохотно сдают билеты на перенесенный турнир Евро-2020

15:40 Переведенный в тверской изолятор Шестун пожаловался на невыносимые условия содержания

15:20 Путин велел МВД активнее мешать использованию детей в политических, "хорьковых целях" в интернете

14:54 Матвиенко о стоимости цветов перед 8 марта: Цены кусаются, мужчины недовольны

14:38 Минюст признал "Альянс врачей" НКО-иноагентом

14:32 Макаров: В почетные граждане Петербурга выдвинуты уже четыре кандидатуры

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru