Азара арестовали на 15 суток из-за акции в поддержку Сафронова

Московский журналист и муниципальный депутат Илья Азар получил от суда наказание в виде 15 суток спецприемника за якобы размещенные призывы в Facebook к выходу на акцию в поддержку журналиста Ивана Сафронова в июле прошлого года, передает Telegram-канал "Апология протеста". Суд квалифицировал действия журналиста как повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст. 28.2 КоАП).

Сегодня же, 3 марта, за призыв к выходу на другую акцию годичной давности Азару присудили 150 тысяч рублей штрафа. Оба протокола на него полицейские первоначально составили с ошибками.

Азар воспитывает маленькую дочь, и из-за его задержания в 2019 году в связи с этим уже случался скандал: тогда двухлетняя девочка вынужденно осталась дома одна.