Владелец участка под ВНИИБ рассматривает варианты сохранения здания

Строительная группа "ФСК", владеющая землей под бывшим НИИ Бумажной промышленности на 2 Муринском проспекте, обновила свою позицию относительно будущего "сталинского" здания. Как и прежде, в планы девелопера входит строительство у площади Мужества высотного жилья, но при этом есть надежда на сохранение части дорогого градозащитникам сооружения. Об этом пишет строительное издание "Канонер" со ссылкой на сотрудников аппарата вице-губернатора Николая Линченко. Они сообщили изданию, что собственник "прорабатывает возможные варианты сохранения здания при реализации строительства многоквартирного жилого дома". При этом новый проект чиновники еще не получали.

Если один из вариантов сохранения здания будет реализован, то, по всей видимости, часть его все же придется снести, иначе новому жилью негде будет уместиться.

Снос угрожает зданию ВНИИБ, использовавшемуся в последнее время как бизнес-центр, с весны 2019 года. Прошлой осенью со всеми арендаторами офисов расторгли договоры. "ФСК" уже заявлял о нежелании сносить образец сталинского неоклассицизма, однако активисты и местные жители отказывались в это верить, поскольку компания добивалась скорейшего снятия судебного запрета на снос. Подробнее о конфликте вокруг здания ВНИИБ читайте в материале ЗАКС.Ру.

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