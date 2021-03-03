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20:55

Олегу Басилашвили вручили орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

фото ЗакС политика Олегу Басилашвили вручили орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Народный артист России Олег Басилашвили получил из рук губернатора Александра Беглова орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Путин. Вместе с этой наградой легенде Большого драматического театра вручили письменную благодарность от главы государства.

Отметим, что Басилашвили удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени еще в октябре 2019 года, на свое 85-летие. Для полного комплекта из четырех медалей ему теперь не хватает только аналогичного ордена I степени. 

В январе артиста госпитализировали с подозрением на коронавирус. В сестрорецкой больнице № 40 он пролежал меньше недели. 

фото со страницы Олега Басилашвили "ВКонтакте"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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