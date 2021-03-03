ЗакС и муниципальные проблемы

Законодательное собрание Петербурга 3 марта провело час муниципальных образований, в рамках которого с докладами выступили глава комитета территориального развития Андрей Чапуров и руководитель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов. Депутаты ЗакСа забросали их вопросами о проблемах в местном самоуправлении, но развернутые ответы смогли получить не по всем пунктам.

На страже муниципальных денег

Глава комитета территориального развития (КТР) Андрей Чапуров рассказал депутатам ЗакСа об успешном взаимодействии с муниципальными образованиями. Он сообщил, что ведомство консультирует руководителей местного самоуправления по разным вопросам, проводит семинары, помогает расширить полномочия. В частности, с 1 января 2021 года муниципалы получили возможность самостоятельно устанавливать освещение на спортивных детских площадках, рассказал Чапуров.

- О наличии в городе этой проблемы говорят следующие цифры. Всего в городе в настоящий момент из 13 тысяч детских спортивных площадок, требуют освещения около 2 800 площадок и только 900 адресов включены в адресную программу "Ленсвета". Для того, чтобы органы местно самоуправления могли непосредственно заняться данной работой, за счет средств местного бюджета в городе построено порядка шести тысяч детских площадок, нами совместно с комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и Советом муниципальных образований разработаны и направлены в органы местного самоуправления рекомендации по реализации вопроса местного значения, - сообщил глава КТР.

Он добавил, что уже проведен семинар для муниципалов по этой теме. По итогу определены вопросы, которые требуют дальнейшей проработки, заявил Чапуров. Тема заинтересовала главу фракции Партии роста Оксану Дмитриеву.

- Вы говорили о том, что "мы делаем семинары, мы даем рекомендации" - это, конечно, все прекрасно, но денег вы не даете, - сказала депутат.

Она отметила, что финансирование муниципалитетов и так сократилось, а тут им еще придется за собственный счет заниматься детскими спортивными площадками. Чапуров ответил, что этот вопрос планируется решить при формировании муниципальной составляющей бюджета города на 2022 год. Такое заявление Дмитриеву не устроило:

- Они же должны принять [детские спортивные площадки] в этом году, а деньги вы даете в будущем.

Ее высказывание осталось без ответа. Слово было передано другому депутату ЗакСа.

Чапуров также рассказал на заседании о планах ввести электронный документооборот в муниципальных образованиях. По этой теме в дискуссию с главой ведомства вступил депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев. Он заявил, что за ввод электронного документооборота надо заплатить 300 тысяч рублей, а потом еще каждый год платить столько же за обслуживание. Ковалев поинтересовался, откуда муниципальные образования возьмут на это деньги.

- То есть вместо благоустройства, вместо каких-то мероприятий для жителей муниципального округа, они будут платить по 300 тысяч за систему, - негодовал эсер.

Чапуров заявил, что у большинства МО вопросов не возникло и часть из них планируют подключить к электронному документообороту уже в 2021 году. А у Ковалева неверные данные: за обслуживание платить надо будет в разы меньше, сказал глава КТР. Депутат на этом не успокоился и после небольшого перерыва в дискуссии процитировал Чапурову его же слова:

- Читаю ваше письмо, подписанное лично вами: "Разовые расходы на подключение составят 300 173 рубля, ежемесячные расходы составят 27 819,85 рубля". 28 тысяч умножьте на 12 месяцев, сколько у вас получится? Это больше 300 тысяч. Мы тут все математики. И мне уже подозрительно, что вы так отрицаете стоимость обслуживания этой системы. Кто заинтересован в ее внедрении? Кто конкретно за этим стоит? Чапуров на реплику Ковалева не отреагировал. Только спикер Вячеслав Макаров поблагодарил эсера за справку.

По финансовым вопросам отвечать перед парламентариями пришлось руководителю Совета муниципальных образований и главе МО "Финляндский округ" Всеволоду Беликову. Его Оксана Дмитриева спросила, до сих пор ли он считает положительной бюджетную реформу муниципалитетов.

Во второй половине 2020 года муниципалы узнали о новом распределении денег в их бюджеты. Раньше их доход формировался в основном с налога от предпринимателей, но его у местных властей решили забрать. С 2021 года бюджет составляется из части налога на доход физических лиц (НДФЛ) и субсидий от администрации Петербурга. От части дотаций муниципалы могут отказаться и взять себе дополнительный процент от НДФЛ.

Некоторые МО встретили предложение негативно, так как их доходы должны были снизится в разы. Они направляли обращения к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не вводить новые правила. Однако, реформу все же приняли, за нее в том числе выступил Совет МО.

Вот Дмитриева при личной встрече и поинтересовалась у главы организации Беликова его отношением к реформе сейчас. Руководитель Совета МО заявил, что 76 муниципалитетов в рамках изменений улучшили свои финансовые показатели. В проблемной ситуации оказались округа в центральной части города, но и этот вопрос решается, сказал Беликов. По его словам, уже планируется при формировании бюджета 2022 года разработать систему по финансированию МО, когда каждый муниципалитет будет иметь свою дифференцированную ставку. Дмитриева считает, что при таком подходе муниципалы просто запутают всю систему. Беликов с ней не согласен. Он уверен, что со временем МО смогут выйти на стабильное и достаточное бюджетное финансирование.

"Кобрятники" в муниципалитетах

Депутаты в общении с выступающими подняли и другие старые проблемы. Например, у Чапурова вновь спросили, сколько муниципальных депутатов лишились своих полномочий из-за отчетов о доходах и имуществе за 2020 год. Глава КТР сообщил, что пока таких мундепов 22, но проверка деклараций администрацией губернатора еще идет.

Из-за лишения мандатов оппозиционных депутатов, ряд муниципалитетов захотел выйти из Совета муниципальных образований. Депутаты ЗакСа от "Единой России" такой поступок осудили. Парламентарий Константин Чебыкин на заседании 3 марта заявил, что городу нужен Совет МО.

- Действительно, это действенная организация, которая оказывает механическую и другую помощь муниципальным образованиям, - считает единоросс.

Он добавил, что половина совета МО "Морской" настаивает на выходе из Совета и заблокировала принятие бюджета. От этого страдают местные жители, уверен Чебыкин. Он попросил Беликова обратить внимание на ситуацию. Руководитель Совета ответил, что знаком с проблемой и уже посещал муниципалитет "Морской" для беседы с депутатами.

- Я недавно был в стенах Морского округа. Я на протяжении полутора часов рассказывал о нашей работе и отвечал на вопросы. Все, что можно было задать вообще о власти, и в частности муниципальной, на все вопросы я [муниципальному депутату округа Ольге] Галкиной ответил, - рассказал Беликов.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров на своем брифинге тоже похвалил Совет муниципальных образований. По его мнению, выход из организации ни к чему хорошему не приведет. Надо договариваться и укреплять отношения, уверен спикер.

Он добавил, что не хочет оценивать работу муниципалитетов, но попросил их перестать выяснять, кто главный.

- Есть вопросы, которые требуют решения. Прекратите кобрятники в муниципальных образованиях. Когда, казалось бы, люди избрались, вместо работы и помощи людям начинаются разборки, начинается выяснение отношений, начинается выяснение, кто главнее. Вот этого быть не должно. Поэтому цель моя, отдельные муниципальные образования, где такое происходит, вернуть в русло нормальной политики, нормальной работы. А что касается вот этих высоких каких-то политических устремлений - не для муниципальных это образований, - уверен Макаров.

Во время общения с Чапуровым и Беликовым депутаты поднимали вопросы о роспуске советов МО, где уже несколько месяцев, по их мнению, не проводилось полномочное заседание. Среди таких муниципалитетов "Смольнинское", "Ульянка" и "Литейный округ", озвучила перечень депутат от "Единой России" Мария Щербакова. Чебыкин поинтересовался, какие меры по этому поводу принимает комитет территориального развития. Чапуров ответил, что сейчас идут судебные разбирательства и пока решений нет. Щербакова попыталась все же добиться от чиновника оценки происходящего. Он заявил, что считает неправильным проведение заседаний этими муниципалитетами.

- Но мы ждем судебных решений, - отметил Чапуров.

Щербакова пожаловалась ему и на якобы "ангажированные" политические материалы в муниципальных газетах "Владимирского округа" и "Ульянки". Парламентарий спросила у чиновника, как его ведомство мониторит издания. Этим комитет не занимается, но изучит вопрос, заявил Чапуров.

Похожим образом он ответил и на вопрос главы фракции Партии роста Дмитриевой, которая поинтересовалась действиями комитета в отношении скандалов в муниципалитетах, в частности, Фрунзенского района. Там, к примеру, в МО "Волковское" посчитали покойным живого депутата. Чапуров сказал, что ведомство ситации отслеживает, но ничего сделать не может. Это больше вопрос к правоохранительным органам, считает чиновник.

София Саттарова

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