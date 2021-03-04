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9:26

Лев Пономарев обжаловал в суде свой статус иноагента

фото ЗакС политика Лев Пономарев обжаловал в суде свой статус иноагента

Правозащитник Лев Пономарев* подал в Хорошевский суд Москвы иск к министерствам юстиции  и иностранных дел из-за включения его в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, передает "Интерфакс".

По словам представителей суда, Пономарев требует признать незаконным признание его физлицом-иноагентом.

Ранее аналогичные иски в суды подали еще два человека, признанные СМИ-иноагентами: главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин и активистка Дарья Апахончич. Они оба требуют от Минюста признать незаконным их включение в реестр или доказать, что они получали иностранное финансирование для создания или распространения материалов.

Пономарев, Камалягин и Апахончич были одними из перых граждан, попавших в реестр СМИ-иноагентов в конце 2020 года. Кроме них в перечень попали журналист издания "7х7" Сергей Маркелов, псковская журналистка Людмила Савицкая.

1 марта Пономарев объявил о ликвидации общественной организации "За права человека"** из-за ужесточения законодательства об иноагентах.

*Лев Пономарев включен в реестр СМИ-иноагентов

**Движение "За права человека" включено в реестр НКО-иноагентов

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