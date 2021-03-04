РБК: Путин назначил первым замдиректора ФСБ экс-главу службы, курировавшей дела Белых и Гайзера

Президент Владимир Путин назначил первым замдиректора ФСБ генерал-полковника Сергея Королева, пишет РБК со ссылкой на близкие к ведомству источники.

По словам одного из источников, указ был подписан еще 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием Путина. Ранее Королев руководил Службой экономической безопасности ФСБ. По данным источников, обязанности руководителя СЭБ временно исполняет первый замглавы этой службы Сергей Алпатов.

Королев в 2000-х годах работал в СЭБ управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, где курировал правоохранительные органы. Затем в 2007 – 2011 годах он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова, а после стал главой УСБ ФСБ.

РБК отмечает, что при Королеве наиболее значимым подразделением УСБ стала шестая служба, которая курировала дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера. Также оперативники этой службы сопровождали дело ГУЭБиПК и генерала Дениса Сугробова.

Ранее первым замдиректора ФСБ был Сергей Смирнов, занимавший этот пост с 2003 до октября 2020 года. Его Путин освободил от должности по выслуге лет.