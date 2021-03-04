18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:20

Штаб Навального объявил о подготовке к новым акциям протеста

фото ЗакС политика Штаб Навального объявил о подготовке к новым акциям протеста

Штаб Алексея Навального объявил о подготовке новых акций протеста в поддержку политики, передает Znak.com.

"Следующую акцию за свободу Навального мы обещали провести весной. Наступил март, а значит, нам надо поторопиться. Прямо сейчас все штабы активно готовятся к новым массовым акциям, о которых мы совсем скоро расскажем", - сообщили в штабе.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли массовые протесты в поддержку Навального. Случилось это после того, как политика задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный: в итоге политик проведет 2,5 года в колонии.

В начале февраля соратник Навального Леонид Волков объявил, что до весны штаб не будет проводить акции протеста, заявив, что в противном случае работа окажется парализована из-за слишком большого числа задержаных каждую неделю.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

3 марта, 9:24 Суд в Костроме вынес первый в России приговор после январских акций в поддержку Навального

1 марта, 15:21 В отношении хабаровского активиста прекратили дело по "дадинской" статье

1 марта, 13:18 СЖ Петербурга недоволен итогами проверки ГУВД в связи с задержаниями журналистов на протестах

27 февраля, 17:14 Московское метро и "Мосгортранс" признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог 23 января

26 февраля, 19:16 МВД не увидело повода заводить дело на силовика, ударившего Маргариту Юдину на акции 23 января

25 февраля, 18:47 Участницу Pussy Riot Флорес предостерегли от митингов "дадинской" статьёй

25 февраля, 16:36 Штаб Соболь сообщает о блокировке операторами связи смс со словами "Навальный" и "депутат Госдумы"

25 февраля, 15:05 Главе "Альянса врачей" Васильевой смягчили меру пресечения по "санитарному делу"

25 февраля, 12:47 Суд отклонил апелляцию Соболь на домашний арест в рамках "санитарного дела"

24 февраля, 18:42 Винодел "Усадьбы Дивноморское" из расследования о "дворце Путина" стал гражданином РФ


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:25 Евросоюз приступил к экспертизе вакцины "Спутник V"

11:57 Активиста оштрафовали по делу о призывах к терроризму из-за видео о "суде" над Путиным и Сечиным

11:13 В России выявили еще 11,3 тысяч случаев COVID-19

10:56 ФСБ заявила о предотвращении теракта в Калининградской области "по мотивам ненависти к власти"

10:31 Глава Комздрава и главврачи больниц возложили цветы к памятнику погибшим медикам за два часа до церемонии открытия

10:20 Штаб Навального объявил о подготовке к новым акциям протеста

9:52 РБК: Путин назначил первым замдиректора ФСБ экс-главу службы, курировавшей дела Белых и Гайзера

9:26 Лев Пономарев обжаловал в суде свой статус иноагента

3 марта, 23:17 ЗакС и муниципальные проблемы

3 марта, 20:55 Олегу Басилашвили вручили орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

3 марта, 20:18 Владелец участка под ВНИИБ рассматривает варианты сохранения здания

3 марта, 19:43 Активист Костров из Центрального района решил выдвигаться в ЗакС

3 марта, 19:10 В фан-зоне Евро-2021 на Дворцовой площади не будут продавать алкоголь

3 марта, 18:42 Азара арестовали на 15 суток из-за акции в поддержку Сафронова

3 марта, 18:09 Навальный обнаружился во владимирском СИЗО, а не в колонии

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru