Штаб Навального объявил о подготовке к новым акциям протеста

Штаб Алексея Навального объявил о подготовке новых акций протеста в поддержку политики, передает Znak.com.

"Следующую акцию за свободу Навального мы обещали провести весной. Наступил март, а значит, нам надо поторопиться. Прямо сейчас все штабы активно готовятся к новым массовым акциям, о которых мы совсем скоро расскажем", - сообщили в штабе.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли массовые протесты в поддержку Навального. Случилось это после того, как политика задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный: в итоге политик проведет 2,5 года в колонии.

В начале февраля соратник Навального Леонид Волков объявил, что до весны штаб не будет проводить акции протеста, заявив, что в противном случае работа окажется парализована из-за слишком большого числа задержаных каждую неделю.