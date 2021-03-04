В России выявили еще 11,3 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 11 385 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За время эпидемии нарастающим итогом всего выявлено 4 290 135 случаев заболевания, из них в 3 869 857 пациенты выздоровели. За сутки зарегистрировано 475 новых летальных исходов, по данным штаба, к 4 марта 2021 года умерли от коронавируса 87 823 россияна.

В Петербурге заболели еще 986 человек. Всего с марта 2020 года штаб зарегистрировано 371 005 случаев заражения в городе, 51 597 человек болеют сейчас. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 11 248 человек, 48 смертей добавлены в статистику за последние сутки.

В Москве, где заболевших больше всего, выявлено 2 150 новых случаев (64 520 человек продолжают болеть). В Подмосковье – 693 (34 920 проходят лечение).