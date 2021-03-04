Активиста оштрафовали по делу о призывах к терроризму из-за видео о "суде" над Путиным и Сечиным

Центральный окружной военный суд в Самаре назначил активисту из Набережных Челнов Карину Ямадаеву штраф в 510 тысяч рублей по делу о призывах к терроризму, передает "МБХ медиа".

Дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ возбудили из-за веб-сериала Ямадаева про "суд", в котором упоминаются президент Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Также на активиста завели дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Прокуратура просила приговорить Ямадаева к шести годам и семи месяцам колонии по первому делу и к девяти месяцам исправительных работ – по второму.

Суд решил назначить Ямадаеву 500 тысяч рублей штрафа по делу об оправдании терроризма, 30 тысяч – по делу об оскорблении представителя власти – общий штраф составил 510 тысяч рублей по частичному сложению наказаний. По словам адвоката Владимира Красикова, с учетом нахождения активиста в СИЗО, ему придется выплатить только 300 тысяч рублей штрафа. Также Ямадаеву запретили управлять сайтами в интернете на 2,5 года.