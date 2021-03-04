Евросоюз приступил к экспертизе вакцины "Спутник V"

Европейское агентство лекарственных средств начало последовательную экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V", заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

Агентство проверить вакцину на соответствие стандартам Евросоюза по эффективности, безопасности и качеству. По словам директора РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд предоставил ЕМА все требуемые данные.

"Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года", — заявил Дмитриев.

Заявку на экспертизу регистрационного досье "Спутника V" фонд подал в январе. В индивидуальном порядке без общеевропейской регистрации применение вакцины уже одобрили Венгрия и Словакия. Пока вакцина зарегистрирована в 42 странах мира.

"Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса: о ее регистрации объявили в августе 2020 года. С января 2021-го в России началась массовая вакцинация этим препаратом.