Кремль подтвердил назначение Сергея Королева первым замдиректора ФСБ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин назначил Сергея Королева первым заместителем директора ФСБ, передает "Интерфакс".

"Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ, и Королев назначен первым заместителем директора службы", - сказал Песков.

О назначении Королева писал РБК 4 марта со ссылкой на источники. Королев, генерал-полковник, до этого руководил Службой экономической безопасности ФСБ, а перед этим – Управлением собственной безопасности службы, и в те годы одно из его подразделений курировало дела губернаторов Кировской области и Коми Никиты Белых и Вячеслава Гайзера.

Ранее первым замдиректора ФСБ был Сергей Смирнов, занимавший этот пост с 2003 до октября 2020 года. Его Путин освободил от должности по выслуге лет.