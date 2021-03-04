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13:00

Инициаторы создания памятника погибшим медикам в Петербурге провели "честное" открытие монумента

фото ЗакС политика Инициаторы создания памятника погибшим медикам в Петербурге провели "честное" открытие монумента

Инициаторы создания установки скульптуры Романа Шустрова "Печальный ангел" в память о погибших от коронавируса медиках Ирина Маслова и Галина Артеменко 4 марта провели церемонию открытия памятника, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. На мероприятии присутствовали родственники погибших врачей, вдова автора скульптуры Мария Касьяненко, депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов

Они поблагодарили медиков, которые спасали и спасают людей от коронавируса. Артеменко рассказала, что хотела бы посадить рядом цветы и сделать территорию возле памятника местом покоя, тепла, памяти и настоящего единения. Также присутствующие выразили надежду, что новых погибших от коронавируса не будет. 

После слов причастных к созданию памятника и ряда петербургских врачей, на мероприятии объявили минуту молчания по погибшим медикам. Во время возложения цветов выпускник Первого медицинского университета спел песню собственного сочинения, посвящённую врачам, которые борются с коронавирусом. Всего на открытии скульптуры собралось несколько десятков человек. Маслова поблагодарила всех пришедших за участие в "честной" церемонии. 

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Напомним, 3 марта втайне от инициаторов установки "Печального ангела" прошла другая церемония открытия - в ней участие принял губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Петроградского района Иван Громов. Пресс-секретарь Смольного Инна Карпушина сообщила ЗАКС.Ру, что церемонию организовала районная администрация - губернатор был только гостем. В пресс-службе администрации Петроградского района не подтвердили эту информацию. 

Ранее 4 марта, за два часа до начала "народной" церемонии, к памятнику возложили цветы глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и главные врачи ряда городских больниц. При этом чиновник сообщил журналистам, что не планировал отстраняться от церемонии открытия авторов инициативы по созданию памятника. 

София Саттарова


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