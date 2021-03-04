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13:27

"А так ок?": Журналистка вышла в пикет в вечернем платье после слов Нарусовой о "маргинальных" пикетчиках

фото ЗакС политика "А так ок?": Журналистка вышла в пикет в вечернем платье после слов Нарусовой о "маргинальных" пикетчиках

Автор альманаха Moloko plus и издания ROMB Софико Арифджанова вышла с пикетом к зданию Совета Федерации в вечернем платье после слов сенатора Людмилы Нарусовой о людях "бомжеватого вида" с плакатами.

"Нарусова, а так ок?" - задалась вопросом Арифджанова.

На заседании Совфеда 2 марта Нарусова пожаловалась, что наблюдает у здания верхней палаты парламента "каких-то маргинальных людей", стоящих в пикетах "с непонятными требованиями", и это ей неприятно.

"Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями. И с тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Вот это, по‑моему, неприятно", - сказала тогда Нарусова.

3 марта в разговоре с "Газетой.Ru" Нарусова заявила, что ее слова вырвали из контекста: ее возмутило, что некоторые СМИ приписали ей планы запретить одиночные пикеты в России.

"Ну, полный бред! И свое отношение к этому я высказала. Я сама бывала в пикетах, моя дочь постоянно стоит в пикетах. Поэтому только фантазия недобросовестных журналистов может придумать, что я могу запрещать пикеты. Речь шла о конкретном случае. Фразу вырвали из контекста и сделали столько шума", - сказала она.

Сенатора Людмилу Нарусову возмутило, что одиночные пикеты до сих пор не запрещены: "Когда я вижу каких-то маргинальных...

Опубликовано Софико Арифджановой Среда, 3 марта 2021 г.

фото: Дарья Трофимова / Facebook

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