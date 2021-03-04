Задержанный на акции 31 января петербуржец добился прекращения своего дела в суде без помощи адвоката

Калининский суд Петербурга прекратил административное дело в отношении Вадима Заболоцких за участие в митинге 31 января, передает "Фонтанка.ру".

В отношении Заболотских был составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в митинге, повлекшее помехи для движения транспорта). Его задержали около полудня на Пионерской площади у ТЮЗа имени Брянцева, а в протоколе был указан другой адрес и время задержания: 15:00 на Сенной площади.

Защищать себя в суде Заболотских пришлось самому, без адвоката. Он предоставил суду фото с геометками, сделанные у ТЮЗа и в автозаке, а также данные оператора мобильной связи о его местоположении. Свое участие в акции он не отрицал.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.