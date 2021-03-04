Песков объяснил слова Путина о "хорьковых целях" в интернете

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил слова Владимира Путина о тех, кто преследует "хорьковые цели" в интернете, передает "Коммерсантъ".

"Он [Путин] говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть, говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью", - сказал Песков.

Накануне Путин на расширенном заседании коллегии МВД потребовал от сотрудников ведомства больше обращать внимание на угрозы для совершеннолетних в интернете. При этом Путин говори, что надо не забывать о детях, "кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать" их для "достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей".

Государственные СМИ и чиновники активно продвигали тему вовлечения несовершеннолетних в акции протеста в поддержку Навального перед митингами 23 и 31 января. Возбуждено соответствующее уголовное дело, которое стало поводом для объявления начальника штабов Навального Леонида Волкова, находящегося за границей, в международный розыск.