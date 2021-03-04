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15:51

После экокатастрофы в Норильске "Норникель" даст городу 150 млрд рублей

фото ЗакС политика После экокатастрофы в Норильске "Норникель" даст городу 150 млрд рублей

Президент горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин выразил готовность выделить 150 млрд рублей на развитие Норильска. К такому решению он пришел в ходе официальной встречи с мэром города Дмитрием Карасевым, передает "Интерфакс". Сумму, в которой нуждается Норильск, назвал мэр.

Интересно, что в феврале в рамках четырехстороннего соглашения по развитию города "Норникель" согласился потратить на эти цели 81,4 млрд рублей. Таким образом, на этот раз речь идет о дополнительных 150 млрд рублей. По мнению Карасева, четырехстороннее соглашение между городом, Красноярским краем, федеральным центром и ПАО "Норникель" включило в себя "не все мероприятия, не все инвестиции, которые городу нужны".

Отметим, что в начале года "Норникелю" пришлось выплатить беспрецедентно крупный штраф государству в размере 146 млрд рублей. В такую сумму Росприроднадзор оценил последствия от экологической катастрофы, случившейся в мае 2020 года и ставшей крупнейшей в истории арктического региона. Первое время компания добивалась многократного снижения суммы, но безуспешно.

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